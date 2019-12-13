美國共和黨參議員John Hoeven於美東時間12日在與美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）共進午餐後表示，15日將實施的對中國進口商品的新一輪關稅有可能會取消。Hoeven在會後受訪時表示，萊海澤對與中國達成貿易協議的前景表示樂觀。

路透報導，美國總統川普於美東時間12日簽署一項與中國達成的貿易協議，該協議將推遲原定於12月15日實施的新一輪關稅。

據香港信報援引外電消息，美國原定15日開始對1,560億美元中國商品加徵新一輪關稅，涉及包括智慧手機、衣服等。但川普和經貿官員開會後，批准與中國的第一階段貿易協議。

報導稱，美國已經同意削減部分對中國商品的關稅，並推遲一部分原定15日生效的關稅，作為貿易協議的一部分。此外，中國已經同意在2020年採購500億美元農產品。

另據華爾街日報引述消息人士說法，美國貿易代表提議取消原定15日生效對中國商品加徵的關稅。美國貿易代表提議將現有對3,600億美元中國商品的關稅稅率降低最多50％。不過，如果中國不履行承諾，美國將恢復原關稅水準。

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