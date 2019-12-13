去年台灣大哥大女子公開賽延長加賽中與冠軍失之交臂的我國職業好手林子麒，今年比賽終於一路長紅、揚眉吐氣！今天她在第三回合決賽穩健擊出低於標準桿兩桿的70桿，不但是唯一連續三天都打出低於標準桿成績的選手，最後更以211總桿(-5)、三桿之多力克後九洞急起直追的劉嬿，拿下今年TLPGA台巡賽封關站冠軍、也是她個人今年的第三冠，成為史上第一位TLPGA台巡賽單季三冠的選手。

生涯已經累積八座職業冠軍的林子麒，其中有三座冠軍來自本季，包括最近三個月的南一女子職業高爾夫公開賽與建大輪胎盃，但這座冠軍不同的是獎金不但高達90萬元，更重要的是林媽媽親自為她揹球袋。林子麒賽後特別感謝媽媽：「今年前兩冠都不是她揹的，能幫媽媽的桿弟生涯再添一冠，感覺很開心！」

29歲的林子麒今天帶著四桿的領先優勢出發，一路表現相當穩健，領先桿數始終維持在三桿以上，最後靠五記博蒂、三記柏忌以70桿作收，雖然未能達成賽前設定的射下六鳥、繳出六字頭成績目標，但也讓對手望塵莫及。

三回合比賽都保持領先的林子麒表示，週二記者會看到由法藍瓷公司贊助的瓷器冠軍獎盃後，「就覺得很想要它；三天下來雖然風很大，但我不斷告訴自己慢慢來，希望能把這座冠軍盃留下來。現在能把它留在家中，每天看著它應該心情都會很好。」

由台中球場培訓出來的林子麒透露，她明年三、四月前都會在台灣與亞洲比賽，然後接下來有可能前往參加美國次級的Symetra Tour，但因為簽證都還沒申請，因此還沒有確定會打幾場比賽。她說：「如果有機會，當然希望留下LPGA的(參賽)卡，但重點是要開心打球。」

另一方面，今年稍早曾拿下高雄市女子高爾夫慈善公開賽冠軍的劉嬿，今天前九洞由於一心想要追趕落後差距，反而頻出狀況掉了一桿，以37桿完成前九洞。站上第十洞果嶺後，劉嬿利用前組對手罰桿休息空檔定下心來，重新找回擊球節奏，後九不但沒有任何柏忌，還利用一隻老鷹與兩隻小鳥進帳四桿，最終以低於標準桿三桿的69桿作收，總桿214桿(-2)，排名第二。

職業生涯累積已有九座冠軍的劉嬿表示：「今天剛好是先父的冥誕，本來想看能不能有機會摘下冠軍獻給在天上的他，可惜事與願違，主要是第一天自己沒有打好。」

富邦金控贊助選手陳宇茹今天則以70桿作收，以三回合總桿216桿(E)，與三位泰國選手坎凡妮(Kanphanitnan Muangkhumsakul)、亞皮查婭(Arpichaya Yubol)及雷努卡(Renuka Suksukont)並列第三。陳宇茹今天下場前就希望自己能抓下六隻小鳥，結果也如願以償地射下六鳥，但可惜也出現四次失誤吞下四個柏忌，其中有三次是短推桿沒進，另外一次是果嶺三推桿。

2017年在這場比賽封后的泰國長腿名將普洛依薔普(Ploychompoo Wilairungrueng)，則是在東華球場第10洞開球後因為找不到球，因「遺失球」罰了一桿後回到發球台重新開球，讓她在這一洞最後吞下雙柏忌，正式推出爭冠行列，終場繳出72桿，並以217桿總桿，獨居第七。

我國LPGA名將徐薇淩今天果然言出必行地「大爆發」，全天抓下六隻小鳥，可惜也吞下五記柏忌，最終以71桿收尾，總桿218桿，排名第八。徐薇淩表示：「今天鐵桿感覺有比較順手穩定，可是有兩個短鐵桿打出去後被風吹偏了，切球也不理想，因此沒打上果嶺也都沒有救回來。」徐薇淩透露自己轉入職業後就沒有打過東華球場，這場比賽雖然由她的東家台灣大哥大主辦，但她對這個球場有點陌生，「有些洞還得問桿弟要瞄那裡。」

台灣選手今年比賽表現相當搶眼，最後包辦了前三名，前十名也有七位台灣選手，讓台灣大哥大總經理林之晨與即將卸下TLPGA理事長的鄭美琦，感到相當滿意。鄭美琦並透露：「我今天早上就在臉書許下願望，希望台灣選手能囊括前三名。」林之晨總經理賽後並表示，未來將繼續舉辦這場比賽，「為台灣女子高爾夫運動，貢獻綿薄的心力。

(中時 )