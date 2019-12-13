央視新聞報導，陸方晚間11點公布《中方關於中美第一階段經貿協議的聲明》，內容如下：

經過中美兩國經貿團隊的共同努力，雙方在平等和相互尊重原則的基礎上，已就中美第一階段經貿協議文本達成一致。協議文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款九個章節。同時，雙方達成一致，美方將履行分階段取消對華產品加徵關稅的相關承諾，實現加徵關稅由升到降的轉變。

中方認為，中美兩國作為全球最大經濟體，處理兩國經貿關係必須從大局出發，達成經貿協議有利於中美兩國人民和世界人民的根本利益，將在經貿、投資、金融市場等方面產生積極效應。本協議總體上符合中國深化改革開放的大方向，以及自身推動經濟高質量發展的內在需要。

協議相關內容的落實，將有助於強化知識產權保護，改善營商環境，擴大市場准入，更好維護包括外國企業在內的各類企業在華合法權益，也有利於保護中方企業在對美經貿活動中的合法權益。

隨著中國國內市場的擴大，中方企業按照世貿組織規則和市場化、商業化原則，增加從包括美國在內的各國進口優質、有競爭力的產品和服務，有助於順應國內消費升級的趨勢，滿足人民日益增長的美好生活需要。本協議有利於中美兩國加強經貿領域的合作，有效管控和解決經貿領域的分歧，促進中美經貿關係穩定發展。

在當前全球經濟面臨下行壓力的背景下，本協議有利於增強全球市場信心，穩定市場預期，為正常的經貿和投資活動創造良好環境。

雙方約定，下一步雙方將各自盡快完成法律審核、翻譯校對等必要的程序，並就正式簽署協議的具體安排進行協商。

協議簽署後，希望雙方能夠遵守協議約定，努力落實好第一階段協議相關內容，多做有利於雙邊經貿關係發展和全球經濟金融穩定的事情，維護世界和平與繁榮。

(中時 )