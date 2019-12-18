大陸A股18日早盤先衝高再回落，午盤收尾滬深走勢分化，上證指數午盤跌2.36點報3,020.06點，深證成指則在尾盤有微幅提振午盤漲13.42點報10,319.45點。

盤面方面，雲端遊戲、國防軍工、雲遊戲、農業種植等類股漲幅居前列，生物疫苗、鋼鐵、丙烯酸等類股則跌幅較大。

消息方面，中國國家主席習近平18日下午將抵達澳門，慶祝澳門回歸20週年。

(工商 )