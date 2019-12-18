大陸A股早盤衝高回落 滬深分化 13:102019/12/18 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股18日早盤先衝高再回落，午盤收尾滬深走勢分化，上證指數午盤跌2.36點報3,020.06點，深證成指則在尾盤有微幅提振午盤漲13.42點報10,319.45點。 盤面方面，雲端遊戲、國防軍工、雲遊戲、農業種植等類股漲幅居前列，生物疫苗、鋼鐵、丙烯酸等類股則跌幅較大。 消息方面，中國國家主席習近平18日下午將抵達澳門，慶祝澳門回歸20週年。 (工商 ) #午盤 #澳門 #遊戲 #類股 #分化 也許您會感興趣 推薦閱讀 習將祭惠澳政策 助經濟轉型 04:092019/12/14 話題觀察 回歸20年 澳門人均GDP多4倍 04:092019/12/14 話題觀察 澳回歸20週年大會 習近平將出席 12:352019/12/14 兩岸 習近平18日赴澳門出席回歸20周年大會 12:302019/12/14 兩岸 任天堂要圓中國夢 04:092019/12/15 專題周報 打手遊太專心 男口渴喝錯水慘死 23:182019/12/16 社會 澳門難取代香港成金融中心 04:102019/12/18 論壇廣場 習近平今訪澳 出席回歸20周年大會 04:102019/12/18 兩岸要聞 習近平今訪澳門3天 澳門保安安排嚴密 10:592019/12/18 兩岸 澳門回歸20週年 習近平18至20日訪澳 12:022019/12/18 兩岸 財經熱門新聞 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 打壓華為不擇手段！川普再祭新招 美企氣噗噗 - 財經 房市恐怖海嘯快了…專家爆3大學區超剉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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