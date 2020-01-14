土耳其被美國禁止購買F-35聯合打擊戰機，使得他們自製5代戰機TF-X的計畫顯得更加重要，為了分攤開發成本，土耳其國營航太公司邀請馬來西亞加入TF-X的研發計畫。

防衛新聞(Defense News)報導，土耳其航太工業公司(TAI)首席執行官柯蒂爾(Temel Kotil)說，公司已經正式邀請馬來西亞加入這項計畫，目前在等待馬來西亞的答復。早在去年，TAI與亞洲國家簽署了共同生產TF-X機體複合材料的諒解備忘錄。

柯蒂爾說：「TF-X有一個要意義，就是穆斯林國家所研製的第一種高性能大型戰鬥機，所以我會希望有更多的穆斯林國家能夠一起加入。就如同其他的國際合作研發計畫一樣，愈早加入是是愈好的。」

就如柯蒂爾所說，TAI考慮的合作對象許多是穆斯林國家，除了馬來西亞以外，他們也將印尼、巴基斯坦、孟加拉、哈薩克等國，做為TF-X的潛在合作夥伴或是未來的購買者。

為了增加馬來西亞的加入意願，土耳其也提出參加門檻較低的初級教練/輕型攻擊機Hurkus的研發計畫，這是一種渦輪螺旋槳的初級教練機，但也具有攜掛武器的性能，可以做為攻擊機之用，如同巴西航空A-29超級大嘴鳥(Super tucano)。

再說回TF-X噴射戰機計畫，目前土耳其的難題是發動機的來源還不確定。土國政府渴望恢復與英國勞斯萊斯公司(Rolls-Royce）)就TF-X的設計和生產進行談判。在2016年10月的時候，勞斯萊斯向土耳其提供了聯合生產合作夥伴關係，以颱風戰機的EJ200發動機為藍本，做為TF-X的動力。但是報價與技術轉讓不確定，所以這筆1.31億美元的交易就擱置了蠻長一段時間。

當時土耳其還不太擔心，因為那時候美國通用動力公司同意在土耳其生產F110-GE-129發動機，並且也願意做為TF-X的動力來源，然而隨著土耳其堅持購買俄國S-400，美國與土耳其關係轉壞，這個技術轉移也產生了變化。

原本土耳其希望2023年能看到TF-X完成原型機，如今土耳其的航空和採購官員現在的目標是2025年至2026年。

(中時電子報)