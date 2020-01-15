「永慶房屋願意花九個月栽培你，為何不給自己一個機會試試自己的能力?」國中同學的一句話，打醒在舒適圈中的藍弘智，決心走出餐飲業，趁年輕開拓自己的視野，朝想要的未來邁進！

加入永慶房屋近兩年的藍弘智，退伍後本想回打工的日式料理店任職，固定月領約3萬多。這時，剛好從臉書上看到國中同學陳競皓，那個以前跟他一起愛玩電動的男孩，分享自己加入永慶房屋後，不僅越來越有自信，還常上台領獎，已成功蛻變成職場勝利組。

藍弘智很好奇為何同學變化這麼大，找陳競皓詢問工作的事情，陳競皓大方分享自己在永慶房屋的工作心得，公司的發展等，其中永慶房屋提供保障前九個月每月5萬元的好福利，讓藍弘智萌生轉職念頭；薪水比現在高，還有免費360小時教育訓練，這麼好的機會，為何不好好把握！於是退伍後，藍弘智付諸行動加入永慶房屋。

藍弘智相當努力，成績也獲得肯定!

樂於培育人才 師徒制助轉職者順利融入職場

一開始女友及家人不是很贊成轉職當房仲，擔心業務工作競爭激烈，藍弘智會無法適應，為了證明自己加入永慶房屋是來真的，藍弘智努力學習，加入第一個月就在師父與店長的協助下成交第一個物件，繳出漂亮成績單；為了讓家人、女友放心，更常帶女友參加店內聚餐、員工旅遊，認識工作環境與同事，現在女友對他的工作很放心，常鼓勵他要好好加油。

藍弘智笑說：「過去在職場，都擔心如果問前輩問題很多，會被討厭，但在永慶房屋，推行師徒達人制，有專屬師父教導外，全店學長姐也會主動幫忙，讓我從學習時就能養成正確的觀念與習慣；新人有人教、學習不孤單，也更能快速融入工作。還有年度員工旅遊及部門聚餐，都能攜伴參加，讓家人認識我的工作，了解我身邊有這麼多夥伴一起努力打拼未來，更放心我加入永慶房屋。」

員工旅遊邀請親朋好友一起出遊!

薪資成長3倍 揮別窮忙生活 享受人生

加入永慶房屋後，藍弘智也不諱言的說：「現在的薪資是過去的三倍，不用擔心距離發薪日還剩幾天?持續累積存款，能不定期出國旅遊，開心去餐廳享受美食，生活品質大幅提升。比起過去領固定薪水，能存的錢不多；想要結婚買房，日常休閒活動常為了省錢而犧牲，現在我的生活不斷持續升級中。」

「加入永慶房屋，薪資沒有天花板，前九個月提供保障每月5萬元，還有專業培訓課程，讓你累積戰力，這樣的工作哪裡找?工作的績效不僅反映在薪資上，更讓我獲得成就感，比起在過往，每天重複一樣的工作，唯一成長的只有疲勞的程度。」藍弘智說：「我超慶幸，當初有聽同學的話，跳出舒適圈，給自己一個不一樣的選擇。」

藍弘智與女友交往多年，期待可以早日將女友娶回家!

設定第三年買下屬於自己的家 與女友共組家庭

過去在餐飲業，因是服務業工時長，朋友聚會常常缺席；加入永慶後，有「彈性工作8小時」，藍弘智不僅可以出席同學聚餐，還能主動邀約朋友旅遊，朋友都察覺他的變化，誇他變得更有自信，還多了一分成熟感。藍弘智也樂於與朋友分享工作狀況，說明房仲不只是大家印象中賣房子而已，更常要提供客戶房地產相關的理財建議；讓他養成定期閱讀理財相關雜誌，增進相關專業，慢慢變得更有自信，談吐與應對進退也更有條理。

加入永慶房屋即將邁入第三年，藍弘智也為自己訂定新目標，工作上要持續累積能量，每一年成績都要向前邁進；在生活上，希望在明年買下屬於自己的家，與女友共組家庭。藍弘智笑說：「每次為客戶買到心目中的家時，心裡也在想，未來我的家會是什麼樣子；過去買房子對我來說是遙不可及的夢想，但在永慶房屋，這個夢想即將有實現的一天！」

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(中時電子報)