育達商職考生陳官凱說，今年學測自然讓他印象最深刻的出題，是關於腦波頻率計算的題目。（實習記者林志怡攝）

109年度大學學測最後一科考試為自然科，自然組與社會組考生均認為，今年整份試題偏易，當中也有題目提到登革熱、森林大火與地震等時事，因此提早交卷。考試進行約1個小時，師大附中考場已有不少考生步出會場。

學測自然科在今(18)日下午3點開始考試，考試時間滿1個小時，師大附中考場已有不少學生交卷，並步出考場。

松山高中自然組范姓考生表示，今年自然科考題偏易，與歷屆考題還有模擬考相比，題目都比較簡單，他1個小時完成答題。考題也有出現如何使用化學實驗器具的問題，只要具備國中程度，便可以完成答題。

至於印象深刻的題目，范姓考生則說，有題目以登革熱與其核糖核酸病毒（RNA）基因作為題幹，考的是病毒基因與傳播感染，另外也有森林大火與火山爆發的題目，問即自然災害對於環境的影響。

萬芳高中自然組考生陳旻彥指出，現在大學學測考試採計科目為「5選4」，他與同學都是社會科考生，大家都已比較輕鬆的態度面對自然科考試，選擇自己的強項科目來備考，另外再加上今年題目比較簡單，程度跟國中會考相當，所以都提早交卷。

育達商職考生陳官凱說，今年學測自然科讓他印象最深刻的出題，是關於腦波頻率計算的題目，但同時也有極為簡單的題型，如地科部分關於太陽日的考題，結合時事的自然現象，呈現考題的靈活性。

(旺報 )