台北地檢署偵辦「卡神」楊蕙如眷養網軍案，自網軍下線蔡福明手機發現，楊蕙如不但在大阪辦事處事件指示發文外，楊女的群組「高雄組」中，蔡男與其他下線網軍有互傳訊息，指「『業主』 說好像上面那些都沒有處理」，檢方將進一步調查「業主」身分，查出楊女之上是否有上線？

2018年9月4日，強颱「燕子」侵襲日本關西；9月6日，PTT網站上一篇署名「idcc（笑死）」的網友上傳「大阪空港疏散事件相關資訊」爆掛文，先替駐日代表謝長廷說項，再批大阪辦事處「…爛就是爛，爛到不行，爛到該死的地步…一群垃圾的老油條…講難聽一點叫黨國餘孽…，以上資訊歡迎轉發」。間接導致處長蘇啟誠於2018年9月14日輕生。檢警事後追查查出楊、蔡涉案，北檢去年11月依侮辱公署罪嫌起訴2人。

檢方是自查扣蔡福明手機中「高雄組」LINE群組，搜尋關鍵字，發現楊蕙如的LINE為暱稱「琪琪」2字搜尋，發現楊2018年8月30日起開始下達指令，同年9月1日在「高雄組」張貼某則新聞連結後，上群組向網軍喊話「業主說好像上面那些都沒有處理」。

由於楊被起訴後，台北地檢署又陸續接獲檢舉、告發案，楊宣稱的「業主」是否為藏鏡人？檢方另分案繼續偵查。

(中時 )