據大陸國家衛生健康委員會公布，大陸新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例累計已達296宗。香港大學傳染病學者袁國勇分析稱，武漢肺炎病毒已進入第二波爆發，有機會進入第三波，而第三波將是圍繞著家庭與醫院兩種主要傳播場所。一旦全面進入第三波，就會發生類似SARS的情況，那就可能還會爆發第四波，因此必須全力防止疫情在其他地方傳播。

《星島日報》報導說，香港大學李嘉誠醫學院微生物學系擔任傳染病學講座教授袁國勇，就武漢肺炎病例群組個案會見傳媒時表示，由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎，開頭有散發，第一波患者與華南海鮮城有關，由動物進入人體，引起散發性病例，再散發至附近地區，引起第二波爆發。

他說，新型冠狀病毒有機會進入第三波，並圍繞家庭或醫院傳播。若發生第三次爆發，擔心會發生類似SARS情況。他續稱，需防止疫情傳到其他地方散播，以及需防止第三波甚至第四波爆發。

他指出，15名醫護人員被感染就表示疫情已進入第三波，在這15人當中，有14名醫護人員是在醫院裡被1名腦外科病人感染，在另一間醫院中，則是1名病人感染1名醫護人員。

香港醫院管理局質素及安全總監鍾健禮強調，香港現時並無確診個案，已加強檢查，並會為罹患肺炎且在2周內到訪內地的住院病人加強檢查。希望最快在下月初，香港醫管局的實驗室有能力進行自行測試，以應付日後可能出現的更多病人。

(中時電子報)