盛傳梅根正積極運作 打算重返好萊塢

在淡出核心王室成員行列後，梅根正在規劃未來的角色，而重返好萊塢，似乎是選擇之一。

據《我們週刊》（Us Weekly）和《每日郵報》（DailyMail）報導，一名消息人士透露，現年38歲的梅根正積極尋找經理人或經紀人，未來好接案子。她和35歲的夫婿哈利王子脫英後，目前和帶著小寶貝亞契住在加拿大。

事實上，梅根2017年與哈利訂婚，退出演藝界前，曾在美劇「無照律師」（Suits）中演出。為了捐款給保育團體「大象無國界」（Elephants Without Borders），她已和迪士尼（Disney）簽約獻聲，為動畫角色配音。而早在2019年7月梅根和哈利出席《獅子王》（The Lion King）的倫敦首映會時，就半開玩笑地說，要「自我推銷」找工作。當時哈利向迪士尼執行長艾格（Bob Iger）誇讚，老婆的配音技巧一流。

此外，消息人士上星期也透露，淡出英國王室後，他們想要靠自創的製片和製作公司賺錢，以尋求財務獨立。除了配音之外，他們也打算針對心理衛生，還有氣候變遷等「有價值的」議題拍攝紀錄片。

(中時電子報)