新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）的疫情持續延燒，影響領域已漫延。長期關注蘋果(Apple Inc.)產品且預測新品準確頗高的天風國際證券分析師郭明錤稍早公布最新報告，他預測因為武漢肺炎疫情的影響，今年第一季(Q1) iPhone 銷量預計下滑 10%。

根據分析師郭明錤釋出的最新報告，他預測因武漢肺炎的疫情影響供貨以及消費者信心，預計 2020 年第一季的 蘋果 iPhone 出貨將會低於預期。他因此下調 2020 年第一季 iPhone 出貨量預期約 10%，至 3600萬~4000萬部的水準(作為參考，2019年第一季 iPhone 出貨量為 3800 萬部)。而針對今年第二季的 iPhone 銷量，郭明錤則指出因為無法確定武漢肺炎疫情何時穩定，以及消費者對於 iPhone 的消費信心會否受到疫情影響，因此目前仍難以預測 iPhone 第二季的出貨量。

因武漢肺炎疫情影響，近期也有不少分析師預測全球智慧型手機的市場都將受到影響。分析機構Strategy Analytics在二月初公布一份報告，該公司無線智能手機(WSS)服務總監隋倩指出，因為新型冠狀病毒疫情引起的連鎖反應，預計2020年全球智慧型手機出貨量會比預期減少2%，在中國大陸市場則預計減少5%，其中預期中國大陸智慧型手機的出貨量在第一季有超過30%的下滑。報告內容點到，因為中國大陸內需市場面臨需求下滑的風險，在海外市場的擴張則受到產能以及旅行禁令的影響，華為、OPPO、vivo以及小米等中國大陸品牌手機廠(的手機出貨量)會率先面臨挑戰。而蘋果等國際品牌也會受到產能不足以及中國大陸市場需求下滑的影響。後者的預測與分析師郭明錤的看法不謀而合。

先前有消息傳出，蘋果預期在今年上半年(推估是春季)發表的 iPhone SE 2 (或稱 iPhone 9)平價機種，有可能因為武漢肺炎疫情的影響發表或是上市時間。當前，蘋果仍未公布會在春季舉辦發表會(通常蘋果都是在鄰近發表會約兩周左右時間的才會對外公佈)，而新平價 iPhone 的出貨會受到本次疫情波及，延後發表時間，仍須等候蘋果方面正式公告才能算數。

(中時電子報)