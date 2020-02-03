美國海軍陸戰隊正在淘汰F/A-18D戰機，改用新型F-35B短場/垂直起降隱形戰機。
第225海軍陸戰隊全天候戰鬥機攻擊中隊（VMFA-225）1月23日舉行了退役儀式，以紀念他們最後一次正式飛款這雙人座戰機。不過，就在一名駕駛展現低空飛越的技巧後，中隊指揮官費瑟史東（Ralph A. Featherstone）卻因此丟了官。
據《陸戰隊時報》（Marine Corps Times）與「任務與目標」（TASK & PURPOSE）網報導，美國海軍陸戰隊發言人沃克redrick Walker）說，費瑟史東戰功彪炳，被開革令人意外。不過，他也強調，堅守標準是有必要的。
美國海軍陸戰隊已證實，費瑟史東1月24日因「判斷力差」而被解職。他在1999年擔任軍官，2019年4月19日才接下第225海軍陸戰隊全天候戰鬥機攻擊中隊指揮官的職務。
一名知情人士透露，這架F/A-18D在公開進行最後飛行時，費瑟史東就坐在後座，但戰機飛得比規定的更低也更快。
(中時電子報)
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