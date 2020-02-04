福特級航母空間大、電力充裕，是安裝雷射武器的上上之選

美國海軍正設法找替代品，以擊落反艦飛彈，而美國超級核航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）或許能證明，它是上上之選。

據《防務新聞》（Defense News）報導，福特級和尼米茲級航母之間最大的不同，便在於它們有雙A1B核反應器，能製造比尼米茲級航母多3倍不止的電力，也就是超過100兆瓦。「福特」號艦長康明思（Capt. J.J. Cummings）指出，這意味它能支援如雷射等大型耗電的裝置。他強調，海軍講究的就是創新，而「福特」號比尼米茲級航母輕。此外，尼米茲級航母上已裝了一堆設備，電力幾乎發揮到了極限。相對的，「福特」號有多餘的電力，能安裝未來的武器系統。

而這是福特級航母的大優勢，也正是為什麼它們雖然採用了大量新技術，成本不斷超支，美國海軍仍堅持要打造這型超級航母的緣故。美國海軍研發與採購助理部長戈伊茲（James F. Geurts）說，對航母的生存力而言，福特級航母不可或缺。他指出，這型航母之所以如此重要，部份原因在於它們提供了彈性，能驅動可確保航母生存的下一代系統。

華府智庫「戰略暨預算評估中心」（Center for Strategic Budgetary Assessments，CSBA）高級研究員柯拉克（Bryan Clark）說，福特級航母擁有強大的核反應器，能大大提升生存力。

他指出，雷射武器目前最大的問題就在於電力，而有了它，自然能提升航母的自衛能力。不過，他說，打造300－400千瓦的雷射武器不是問題，可是它很大，要有夠大的船艦才能容納。而除了空間外，還要有充分的電力供應才行。而這些對福特級航母來說，全都不成問題。

(中時電子報)