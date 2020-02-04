大陸官方通報，在「世界夢號」郵輪發現3名乘客確診感染新型冠狀病毒肺炎，該遊輪本趟航次共涉及廣州市南沙區上下船旅客人數為4482名、另有遊輪船員1814名，總數達6千餘人

《中央社》引述大陸廣東省疾控中心通報稱，調查所知有數名最新確診的新型冠狀病毒肺炎患者，曾經乘坐編號為「WD05200119」的星夢郵輪（Dream Cruises）旗下的世界夢號（World Dream）郵輪。通報呼籲所有相關人員，包括工作人員及同船乘客等，第一時間聯繫所居住城市的疾控中心報備，並且配合疾控人員的後續工作。

據港媒報導，該航次的世界夢號是為期6天5夜的越南之旅，1月19日從廣州南沙出發，共上下船乘客4482人，並有1814名船員。

星夢郵輪凌晨公布，第一名確診染病的乘客為廣東肇慶人，於1月19日在廣州南沙登船，並於1月24日返抵廣州，在南沙碼頭接受南沙疾控中心的檢測，檢測結果當時為陰性。至於另外兩名同船乘客則是在週一確診。

星夢郵輪並稱，自1月25日接獲文旅部門暫停出境旅遊業務的通知後，已立刻取消1月26日從廣州南沙出發的航次；而1月24日自廣州南沙登船的旅客，則改於1月26日在香港下船，並經統一安排返抵中國大陸。

同時，星夢郵輪宣布即日起暫停旗下所有郵輪在中國大陸的營運，並暫停船上所有中國籍員工的流動與更替。

另據廣東江門市政府公布，其中一名患者為28歲的吳姓男子，當時是世界夢號郵輪上的兼職地勤，每天負責約200名乘客的安檢和指引工作。

中新社報導，世界夢號名列2019伯利茲郵輪年鑑（Berlitz Guide to Cruising 2019）世界10大最佳大型郵輪之一，噸位15萬，載客3376人，2017年底首航。

(中時電子報)