梅根與哈利去年出席國協日慶典的畫面

梅根與夫婿哈利王子淡出英國王室，遠走加拿大後，過著光鮮而愜意的生活。不過，93歲的英國女王已發出密令，要他們3月帶著小寶貝亞契返回英國，出席王室年度盛事國協日（Commonwealth Day）慶典。

綜合《周日泰晤士報》（The Sunday Times）與《時人》（People）雜誌等媒體報導，要是他們出席3月9日的慶典，將是他們淡出後首次履行王室職責，而兩人返回北美前，也將執行最後一輪任務。去年兩夫妻出席國協日慶典時，梅根還大腹便便，懷著亞契。

梅根和哈利1月8日投出震撼彈，宣佈除了將淡出王室外，還將追求財務獨立，甚至歸還裝修浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）所動用的240萬英鎊（近9,400萬台幣）公款。

而他們邁出財務獨立的第一步，就是出席摩根大通（JP Morgan）集團在邁阿密舉行的億萬富豪峰會。哈利王子在梅根的深情介紹下出場，接著暢談他因12歲喪母，內心受創，並從28歲起接受7年心理治療的心路歷程。

哈利藉由這次感人的演講，據說獲得起碼100萬美元（近3,000萬台幣）的酬勞，加上私人專機接送，還有一切相關開銷。

儘管身為王子的哈利拋頭露面賺奶粉錢，在加拿大過嶄新的生活，但據說女王淡然處之，只告訴朋友：「要是他們想去──如果那是他們想要的，我們就得讓他們去。」

(中時電子報)