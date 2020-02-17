感念職涯遇到不少貴人相助，永慶房屋店長陳冠瑋化感謝為動力，全心投入帶領後進，幫助新人成就更好業績，結果也成功反映在店內實績上，讓他去年上半年榮膺績優店長殊榮。33歲的他，已經達成「五子登科」的成就，買下第一間房子給年邁父母親居住，善盡孝道，去年底也喜獲第二位千金，今年要力拚再買房給自己住的目標。

受惠永慶師徒達人優良傳統 師父帶著做中學

陳冠瑋進入永慶房屋服務10年，當年受永慶房屋提供保障前九個月每月5萬元優渥條件，吸引他躍躍欲試投入。他坦言，一開始當然有挫折，幸好永慶有「師徒達人制」優良傳統，講求團隊合作，當時店長和師父無私給予幫助，成交第一個物件正是師父把客戶交給他服務，並帶著他一起「做中學」。

感謝公司獨有團隊文化，工作一路上有貴人相助，心懷感恩，加上他自己花時間深入學習，打下紮實基本功，業績持續穩定成長，並於29歲結婚生子，大女兒已經4歲，二女兒也在去年底出生。

陳冠瑋花時間深入學習，業績持續穩定成長。

去年五子登科 第一間房送給年邁父母

工作與生活都順利圓滿，陳冠瑋前年達成「五子登科」成就，在新北市買下了人生第一間房，但不是給自己，而是給年邁父母居住。家中總共有5個兄弟姊妹的他說，家裡小孩多，小時候家裡背景也不好，父母親辛苦拉拔小孩長大，如今既然有能力，就應該讓兩老享清福，滿足各方面需求；孝順他謙虛地說：「這是我應該做的。」而明年的目標是購買第二間房，給自己和妻小居住。

陳冠瑋帶著爸媽與家人一起出國旅遊。

永慶大聯盟超有感！彈性工作8小時兼顧生活

陳冠瑋說，永慶房屋推動「工作遊戲化」職場環境，首創「永慶大聯盟」平台，讓他超有感，實在很強！AI系統每日派發精準任務，讓同仁工作效率更高、專業養成更快，也讓同仁之間團隊合作的默契更好，透過「組隊團戰」解任務，各司其職，集結團隊優勢完成工作，超有成就感！完成任務後還可以獲得「永者幣」，等於每個月都有額外獎金，「永者幣」可以進「永者商城」中購買商品，他今年就買了掃地機器人和iPad。

永慶也創新推出「彈性工作8小時」制度，反轉過去傳統業務高工時作業模式，不僅符合現代年輕人「不希望用工時換薪水」的需求，也可以提高工作效率，在更短時間內將事情做好、做對；陳冠瑋說，工作之餘，生活也更有彈性，現在的他兼顧家庭，在工作與家庭之間取得良好平衡，每天都可以送小孩上幼兒園，休假時也可以放心陪妻小或父母逛街、到戶外休閒，每年也固定出國1至2次，去年更帶著第一次出國的爸媽前往香港旅遊，實踐美滿生活的理想。

陳冠瑋已經達成「五子登科」的成就。

感念初入職場有學長姊幫助的陳冠瑋，擔任店長後也全心投入，協助每個人持續成長，去年獲選績優店長，並獲得公司海外獎勵旅遊杜拜雙人遊。他說，他帶領的年輕團隊幾乎都是八年級生，期許大家能持續累積業績與經驗，朝更好的目標前進，也將與團隊一起全力以赴，朝幫助每位同仁都能朝五子登科的圓滿人生邁進。

陳冠瑋榮獲2019年超越顛峰卓越店長與主管尾牙合影

(中時電子報)