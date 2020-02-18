國民黨18日原本預定召開考紀會，處理立委傅崐萁恢復黨籍案，但國民黨昨日晚間突發布新聞稿，指可出席考紀委員會的委員人數，未達法定人數，取消今日的第9次考紀委員會議，由於國民黨內對傅崐萁恢復黨籍看法不盡相同，考紀會臨時喊卡，被視為「緩兵之計」，希讓反傅、挺傅雙方情緒沉澱一下，避免已因敗選元氣大傷的國民黨，再次出現黨內鬩牆局面。

外傳傅崐萁考紀案是久未現身的國民黨前秘書長金溥聰重出江湖的原因之一。金今日接受廣播專訪時再度表示，傅崑萁作為友軍沒話講，但是進入體制內會有潛在副作用。金溥聰說，一個黨要廣納百川，每個人都有該擺放的戰鬥位置，不可能全都找聖人組成團隊，一定混雜在一起，但是有些適合當盟友側翼，一把他擺到台面上，就先輸了一半。他還說，政治不是聖人事業，不可能都是找很乾淨的人，之前當黨秘書長的時候，很多爭議性的地方人物都是他一一登門拜訪，拜託他們就應該在的「戰鬥位置」。

素有「小金刀」之稱的金溥聰重出江湖，緊咬「小傅」恢復黨籍案，令黨中央承受不小壓力，藍營高層坦言，國民黨中常會代理主席林榮德近日要中央考紀會18日開會，幫傅崐萁重回國民黨，但近年由黨主席指定考紀會開會時間「從無先例」，引發黨內批評代理主席擴權、罔顧程序正義、因人設事，也因為代理黨主席、中常委動作太大，反而「呷緊弄破碗」，不僅導致部分藍營青壯派議員出面反對，連已很少公開出馬的「小金刀」都高舉反對大旗。該人士說，「小金刀」與「小傅」間的交手已非首次，「小金刀」曾任黨秘書長，熟知黨運作程序，也讓臨時組成的「黨中央」很頭痛。

小金刀以傅的「形象」為由，力諫黨中央勿立即恢復其黨籍，但也引發部分人士不贊同。挺韓不遺餘力的「村長」詹江村就在臉書上狠酸，「支持程序正義？韓國瑜初選贏了，你們還公開在支持郭台銘，羞辱、狂酸韓國瑜，現在說要程序正義」。詹江村還痛批，前主席馬英九的人，天天狂酸韓國瑜，現在選完不避諱了，記者會排排坐裡面，還有柯P的人，難道是要幫柯P搞垮國民黨，瞞不過我的眼！網友也留言「就是有不合群的人，註定國民黨只能是在野黨」。

值得注意的是，國民黨中央考紀會主委魏平政昨天已向黨中央請辭，讓此案雪上加霜。魏以階段性任務已告段落，基於個人生涯考量請辭，雖然黨中央傾向慰留，但也讓今天的考紀會能否舉行備受矚目。黨中央最後也順勢宣布，因事先聯繫，今日可出席考紀委員會的委員人數，未達法定人數，原訂今日舉行的考紀會議取消，傅崐萁恢復黨籍案將暫緩。

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(中時電子報)