中國工程院院士鐘南山在今天（18日）表示，新冠病毒肺炎「武漢停止人傳人還處在進行時」，目前需要密切解決2個問題，一是正常人和病人分開，二是新冠肺炎病人和流感病人分開。

據中國《廣州日報》18日報導，鐘南山表示，「全國的確診病例已經出現下降的趨勢，目前武漢依然是關鍵，8成的病人在武漢，9成死亡率在武漢，武漢現在看來還並沒有停止人傳人。」

「現在需要密切解決兩個問題，一是正常人和病人分開，二是新冠肺炎病人和流感病人分開。」鐘南山表示，「如果老是混在一起，武漢用了很大人力財力，這個問題仍然不能解決。目前流感和新冠肺炎的影像都差不多，但是不能都算成新冠肺炎。」

針對解剖新冠肺炎患者遺體的情況，鍾南山回應，遺體解剖很重要。「17年前SARS的時候，就通過遺體解剖說明了，肺本身病變情況以及肺以外全身臟器被破環的情況。」

他透露，新冠肺炎患者肺的表現和SARS有點不一樣。「並不像我們想象的嚴重纖維化，現在還沒有結果，看起來有一部分肺泡還存在，但是炎症很厲害，有大量粘液。」

他表示，進一步解剖會幫助我們認識這個病的特點，同時要特別注意讓患者氣道通暢，相關研究還正在進行中。

新冠肺炎疫情仍在蔓延，截至今天（18日）18時30分，已有7萬2531人被確診。根據中國公佈的新冠肺炎病例的數據，新冠肺炎新增病例呈下降趨勢。

據此，世界衛生組織（WHO）維持此前評估，即新冠肺炎並非全球性流行病，也不會提高疫情的全球範圍風險級別。

世衛組織衛生緊急項目負責人邁克爾·瑞安(Michael Ryan)表示，新冠肺炎疫情在中國以外的地區，沒有觀察到明顯的社區傳染。目前，世衛組織專家組已抵達中國，與中方展開聯合研究，並將赴現場考察。世衛組織還表示，採用新冠肺炎康復者血漿治療新冠肺炎的療法值得進一步研究。

(中時 )