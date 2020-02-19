三星(Samsung)在 2 月 11 日正式發表了 Galaxy S20 系列以及 Galaxy Z Flip 可折疊螢幕手機。其中，Galaxy S20 全系列都可支援 120Hz 螢幕更新率，但被 YouTuber 發現無法在最高 2K 解析度下支援，引起了使用者的關注；此後有網友在請願網站發起活動，邀請網友響應，一同向三星表達期待在 120Hz 螢幕更新率下可支援 2K 解析度的需求。對此，有爆料達人發現，三星雖未正式回應，但是可能著手開發修改軟體，待手機上市後等官方釋出更新，就有望支援。

針對消費者對於 Galaxy S20 系列能在 2K 解析度(WQHD+)下，支援 120Hz 螢幕更新率的需求，知名爆料達人 i冰宇宙 Ice universe (@UniverseIce )透過 Twitter 分享了一個螢幕截圖，指出三星正在開發 Galaxy S20 系列的韌體(firware)。從設定的選項可以得知，將開放讓使用者 WQHD+ 解析度與 120Hz 螢幕更新率共用的(High)模式，此外還有 Dynamic 動態調整以及標準模式。而 XDA 論壇作者 Max Weinbach (@MaxWinebach) 則是回應了同一資訊，指出三星預計在 1-3 個月之內釋出上述韌體更新。

This is one of the firmware versions of the Galaxy S20 series. We see that not only the WQHD + 120Hz mode can be selected, but also the dynamic mode, which is a very mature solution.better than limited to FHD

let's expect Samsung to implement such a solution as soon as possible. pic.twitter.com/mLtFUwH0WZ — Ice universe (@UniverseIce) February 18, 2020

Samsung is working on optimizing software for WQHD+ 120hz on the S20 series and should release it in the next 1-3 months if all goes well. — Max Weinbach (@MaxWinebach) February 18, 2020

就此來看，三星算是從善如流，順應民情修改了手機設定。將要怎樣使用手機的權力，完整提供給消費者，相信能滿足不少對於手機效能有高度需求的消費者。

根據三星先前在 UNPACKED 發表會後公布的資訊，Galaxy S20 系列預計在 3 月 6 日後在全球市場陸續上市。台灣地區的上市資訊與時間，目前台灣三星尚未公布。而與 Galaxy S20 系列同台發表的 Galaxy Z Flip 折疊螢幕手機則是 2 月 21 日在台上市。

(中時電子報)