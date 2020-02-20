新冠肺炎疫情持續擴大，讓不少民眾心慌慌，台北市衛生局為防止社區感染，對未配合居家隔離或檢疫的民眾持續開罰，19日又有8位未配合規定擅自離開指定住所的居家檢疫民眾，已各裁處1萬元罰鍰。

北市衛生局統計，截至19日止，共開罰46人，違反居家檢疫規定開罰1萬元罰鍰計有41人、7萬元罰鍰計有4人；違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰1人，衛生局提醒，居家隔離或檢疫者如未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，將依傳染病防治法裁罰，再次違規則從重裁罰，並立即執行指定處所強制安置。

(中時 )