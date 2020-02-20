隨著日本與韓國新冠肺炎疫情升高，確診人數不斷增加，美國疾病管制與預防中心（CDC）更新了對國民的旅遊建議。
CDC除了對大陸與香港發出旅遊警示外，還列出了顯然有社區傳播(community spread)之虞的目的地。CDC的官網顯示，其中有日本、新加坡、韓國、台灣，泰國和越南。不過，CDC在官網中說，目前病毒擴散的程度，還沒大到符合發佈旅遊警示的標準。
衛生福利部部長陳時中先前指出，所謂社區傳播(community spread)，就是連「在社區中走動，都會被感染」，而它的4個特性是：
1﹑確診病例無法找到傳染來源；
2﹑本地感染個案數已遠超過境外移入感染個案數；
3﹑已經出現持續性的傳播鏈；
4﹑有廣泛發生的群聚感染事件。
美國國務院將全球旅行安全警示分為4級，第一級是最安全的「行使常規預防措施」，第2級是「提高警覺」，第3級建議民眾「三思而後行」，而4級則是最嚴重的「請勿前往」。如今大陸已由最危險的第4級降為第3級，而香港則是第1級。
(中時電子報)
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