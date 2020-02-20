創業未被看好 林碩茂憑什麼爆紅？

打破紀錄已經成為永慶不動產南崁特力光明加盟店的習慣！創業至今才10個月，已榮獲2019全國店總業績傑出獎、創下全店近5800萬的業績、成交近150件、培養出數十位百萬收入的同仁，這些亮眼的表現，全出自於一群平均年齡未達35歲年輕人的努力。

2019年4月，由５位志同道合的前信義房屋店長一起創業加盟永慶不動產南崁特力光明加盟店，並吸引了前東家10位業務同仁加入，因為平均年齡偏年輕，又沒有任職加盟店的經驗，雖一開始不被看好，但在林碩茂店長、梁志名店長領軍之下，不但業績持續成長，在10個月內締造了近5800萬的業績，陸續也吸引了其他前夥伴、及同業夥伴主動加入，在今年2月更是趁勢再開出第二家永慶不動產中正藝文總圖加盟店，業務人數也增加到50位，並預計在今年第三季會再展出第三店，對於如此好成績，林碩茂店長謙虛表示，全店維持正能量、專注在讓每一位業務同仁都有好業績，全店業績自然會一直成長。

永慶不動產南崁特力光明加盟店從開幕以來，鮮少主動向外招募業務，多是前信義房屋的學弟妹慕名而來，店內業務有9成都是前夥伴。極少主動向外招募的理由，林碩茂店長正色說：「理由並不複雜，只是回到創業的初心，如果我們一直招募新的業務，就只是為了幫老闆賺錢，但這不是我們要的，與其考慮是不是招募到強手進來，我們更寧願思考現有的每一位業務是不是都有賺到錢、收入是否有提高。」

創業理念三要：要賺錢 要快樂 要健康！

永慶不動產南崁特力光明加盟店林碩茂店長認為，有賺錢的同仁，才會有賺錢的公司，故店長都專注在同仁是否有好業績。

信義房屋出身的林碩茂及其他店長都很感謝前東家紮實的訓練，奠定了房仲業務的基礎，然而過多制式的作業與開會，卻逐漸慢慢的僵化了他們的熱情，每日處理不完的任務，也讓業務疲乏，時常變成只是在應付責任額，對加入房仲時的積極已全然不同。

用像公務人員的心態做著需要強烈熱情和使命感的房仲業務工作，收入雖穩定卻也固定難再攀升，讓林碩茂等人看不到前景，幾經掙扎也沉寂好些時日，這群早在信義房屋便已熟識、相知相惜的夥伴發現大家追求的理念都一樣，都希望除了能賺到錢，同時也能健康地追求幸福快樂，這才下定決心要一起創業，打造一個簡單、純粹、能專注在喜歡的業務上的環境，於是加盟了有類直營環境、又保有加盟店彈性的永慶不動產。

林碩茂店長表示，加盟店業務無底薪的高專制度，和前東家直營普專制度很不一樣，一來業務同仁不用再像公務人員，要做很多的報告、以及要開許多的會，業務同仁就是全心在服務客戶上，而店長就是全心在服務同仁上。林碩茂店長很有感表示：「加盟店是一個廣納百川的環境，以往在前東家有些業務常因出勤不正常、報告交的不漂亮，表現被認為不佳，這些同仁反而在我們的店如魚得水，因他目標明確，專注服務及做業績，不用多做繁雜的瑣事，反而讓表現一鳴驚人。林店長表示，在創業之初加入的部份同仁，曾因無底薪而遲疑擔心，但抱著破釜沈舟的想法、及全心專注在做業績上，至今同仁的收入都已超越以往。

抱持著初心「理念三要：要賺錢、要快樂、要健康」，林碩茂店長笑著表示，我們目前都一一實踐，店長們帶領著業務同仁專注在客戶服務上，幾乎每一位同仁的收入和業績都較以前好；甚至一週提早一天下班去打球、每個月舉辦兩天一夜的輕旅行、年度的出國旅行，每一項都已經達到我們期望提供給人員的生活，期望能再更上一層樓。

現在他們都很敢作夢、很敢想，因為永慶不動產提供的創業平台上，店長和業務同仁都能不受限的發展自我。林店東表示，「努力工作是為了讓自己和家人有更好的生活品質」，故永慶不動產南崁特力光明加盟店開店才10個月已經舉辦過多次員工旅遊和聚餐，2020年初更是招待全店同仁出國旅遊，除了增加全店團結的氛圍，更希望大家能在努力工作達標之餘，可以也有時間和家人一起共享天倫之樂。

絕不量力而為！而是追求超越，才能突破

重視賺錢與快樂、健康同等重要的 永慶不動產南崁特力光明加盟店除了認真工作外，每週會提早一天下班去打球、每個月更會舉辦兩天一夜的輕旅行。

加盟永慶不動產才10個月，林碩茂店長和其他4位共同創業的夥伴，心情與視野都與創業之初有截然不同的改變！林碩茂回憶，一起出來創業的都是在前東家的績優店長，都擅長做業績，也擅長激勵同仁，但當自己創業後，才發現會做業績、會激勵加油其實遠遠不足夠，更需要能給夥伴願景和目標，並帶領他們達成。

2019年初營運時，南崁特力光明加盟店喊出了「自由人生、財富晉升」的目標，林碩茂及其他店長們帶領著同仁在短短幾個月就達到目標。以店長為例，以前的總年薪付完生活費、帳單、房貸就差不多了，都不敢想要提早退休及退休後生活，然而現在創業才10個月，他們便有信心能提早退休，規劃充裕的生活。

2020年再喊出「人才翻倍、店數翻倍」，這次二月尚未過完，目標就已達到！靠著對的觀念及想法吸引了許多志同道合的前直營體系夥伴，陸陸續續加入南崁特力光明加盟店，短時間內便成長壯大，至今開出第二店永慶不動產中正藝文總圖加盟店，人數也累積到近50人。

如此巨大的成長，林碩茂歸功於同仁100%對工作的投入，也歸功於加盟店自主、自由的環境，讓對工作投入的能量，能精準的投注在對的地方，業務有努力就必定有相應的收獲，同仁才會願意全心全力的努力。

弘觀的經營觀：服務不只在店內 也包含社區及聯賣友店

永慶不動產南崁特力光明加盟店喊出2020年目標「人才翻倍、店數翻倍」，二個月就達標

全心投入工作，對永慶不動產南崁特力光明加盟店而言，最重要的是對客戶的服務，採訪林碩茂店長當天，是個忙碌的星期六上午，正好有買方客戶到永慶不動產南崁特力光明加盟店內簽約，承辦業務和其他店長都安排好客戶接待，林碩茂店長仍忙進忙出，為的竟是買方客戶的兩歲女兒。林店長說：「因為上次見面時，我答應小妹妹要給她小禮物，所以我一定要遵守承諾拿給她，且大人簽約，小朋友很無聊，我們要確保小妹妹感覺舒適安心。」

所以林店長不但認真地向兩歲小妹妹打招呼，也安排好她的小遊戲，這才靜下心受訪，這段小插曲，就像林店長受訪時一直強調的重點：「房仲業就是服務業，服務好客戶是最重要的事！」

而永慶不動產南崁特力光明加盟店的服務對象不僅僅是對客戶，更是拓展到對友店、對社區都是他們的服務範圍。林碩茂店長表示，永慶三品牌的聯賣環境非常好，不但和友店配件快速且安全有保障，很珍惜這樣聯賣環境的南崁特力光明加盟店把每一間和他們合作的友店也都當成客戶在服務，無論是帶看還是洽談，有需要時他們都能全程陪同服務。

落實服務人們的宗旨，從永慶不動產南崁特力光明加盟店回饋社區和做公益都能一窺他們的執行力，林碩茂店長分享說：「我們之前就曾因一些捐款活動接觸過北區兒童之家，去年首次用南崁特力光明加盟店再度探訪北區兒童之家時，我們認真傾聽他們的需要，發現捐款對該院緩不濟急，環境的改善迫在眉睫，所以我們號召了設計、木工、各種工班，用實際行動改造北區兒童之家，也讓院內的小朋友在過年前，就有煥然一新的教室與生活環境。」

秉持著「傾聽所需、提供服務」林碩茂店長表示，無論對買賣雙方、永慶聯賣友店、各個社區，能實際協助對方，都會全力以赴。

在今年2月趁勢再開出第二家永慶不動產中正藝文總圖加盟店，業務人數也增加到50位，林碩茂預計在今年第三季會再展出第三店

成功首步要會找資源！優質聯賣+精準商耕 類直營環境一創業就成功

林碩茂店長表示，在決定創業加盟前，就看好永慶不動產聯賣環境的優勢，以及永慶集團加盟三品牌是房仲市場上，唯一無私轉移直營經驗和資源的加盟品牌，故在創業永慶不動產的第一個月，南崁特力光明加盟店就靠著永慶三品牌聯賣快速成交了5件，順利開出紅盤也為店內同仁都打了一計強心針，更有信心繼續聯賣，在創業10個月來，和體系內其他友店聯賣，更是為南崁特力明加盟店帶來近900萬的業績。

重視商耕、深度社區經營的南崁特力光明加盟店，靠著一步一腳印，在創業的第一個月就簽下超過百件的委託，透過系統精準且有效的在「i智慧」上配對，找到最適合的買方，讓案件的成交轉速加快許多，這樣驚人的表現，除了業務同仁的努力外，管理資源也幫了大忙，林碩茂店長表示，不做虛工、不開無效會議，就省下了許多作業時間，能將全副心力用在深耕商圈、服務客戶、創造業績上；此外，永慶集團的特代及履保系統，保障了消費者和加盟店的交易安全，讓業務同仁無後顧之憂、全力衝刺。

別怕作夢 當你破釜沈舟時 迎向的是大海

林碩茂店長鼓勵和他一樣想有高收入、想擁有快樂、健康人生的年輕人，不要怕作夢，也不要擔心成功要付出多少，因為只要邁出自我侷限，會發現追求理想真的沒有那麼難。

(中時電子報)