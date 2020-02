View this post on Instagram

이날 눈 엄청 내렸어요. 재밌었고 행복했다 감사합니다🌨⛄️ ⠀ 그리고 손톱이 맘에 들어서 한번 올려봤어요:)근데 곧 제거해야 해서 맘이 아파요:( ⠀ 這天下雪下了好多❄️ 很開心 很幸福! 謝謝你們的照顧。 還有 很滿意這次做的指甲 所以上傳了:)但沒多久就要卸掉了:( ⠀ #加油