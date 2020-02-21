大陸山東與浙江兩省，21日通報出現監獄聚集感染，新冠肺炎重災區湖北，也傳出監獄系統群聚感染。湖北省監獄系統共有新冠肺炎確診病例271例，其中湖北省武漢女子監獄確診230例，湖北省沙洋漢津監獄確診41例，均為輸入型病例。

央視報導，兩所監獄新冠疫情發生後，大陸司法部、湖北省司法廳、湖北省監獄局已派工作組對監獄疫情防控工作進行督導。湖北省武漢女子監獄因防控工作不力，監獄長被免職；湖北省沙洋漢津監獄一名幹警因未如實報告生活軌跡，被給予黨內嚴重警告處分。目前，湖北省監獄局將對監獄實施更加嚴格的全封閉管理，堅決堵住漏洞，防止疫情擴散蔓延。

湖北21日原本通報新增411確診病例，在監獄感染揭露後，調整為新增631例，累計確診病例數由62442例訂正為62662例。

山東省衛健委21日指出，2月20日，山東省全省報告新增確診病例202例，其中任城監獄200例。同日（20日），浙江省則宣布，新增新冠肺炎確診病例28例，其中27例為省十里豐監獄罪犯。

(旺報 )