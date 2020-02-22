新冠肺炎至21日在全球已造成超過7萬4千人感染、2239人死。目前對於造成新冠肺炎的新型冠狀病毒起源究竟從何而來，先前一度有陰謀論指出是大陸武漢生物實驗室研發的生化武器，但國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）19日也駁斥此一傳聞。不過近期又傳出新說法，指雖然病毒並非生化武器，但可能是因實驗室事故從動物傳給了人。

對於新冠病毒的陰謀論，來自8個國家和地區的27名知名公共衞生專家，19日於英國醫學期刊《刺胳針》發表連署文章，對稱新冠病毒並非自然源起的陰謀論表示強烈譴責，指出新冠病毒和其他很多新發病原一樣，來自於野生動物。

不過據《美國之音》報導，分子生物學家、羅格斯大學（Rutgers University）瓦克斯曼微生物研究所（Waksman Institute of Microbiology）化學生物學教授理布雷西厄（Richard Ebright）教授表示，包括武漢市疾控中心和武漢病毒研究所等多個大陸地區實驗室都有收集和研究蝙蝠冠狀病毒，故病毒通過實驗室事故從動物傳染給人的可能性是存在的。

布雷西厄說，在疫情爆發之前，除SARS和MERS之外的所有冠狀病毒都被歸類為生物安全等級2，「因此，武漢疾控中心和武漢病毒研究所的蝙蝠冠狀病毒通常按照生物安全2級的標準處理」，這只是對實驗室工作人員提供了最低限度的保護，而不是按照高致病和高傳染性的2019新型冠狀病毒的特點，以所需的高得多的生物安全等級對其進行安全培養、分離和動物感染工作。

不過報導也指出，根據世界頂尖流行病學家哥倫比亞大學（Columbia University）的利普金（W. Ian Liplin）、雪梨大學的霍姆斯 （Edward Holmes），以及斯克裡普研究所（Scripps Research Institute）的進化生物學家克裡安德森（Kristian Andersen）等人對SARS-CoV-2基因組中，兩個疑似人為干預的特徵進行功能性和結構性的比較，得出結論是「新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）不會是實驗室工程製造而洩露的病毒，而應該是病毒自然進化的產物」。

大陸國家主席習近平14日主持召開中央全面深化改革委員會會議時提出，要把生物安全納入國家安全體系，儘快推動推動生物安全法，引起外界關注，聯想起新冠病毒與大陸實驗室安全的可能事故。

(中時電子報)