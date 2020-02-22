大陸湖北省一名70歲老翁在20日確診感染新冠肺炎後，經防疫單位仔細追查，發現他是今年1月24日被親人傳染，直到2月19日才發病，潛伏期竟長達27天，也令防疫專家非常訝異，認為此例是較長潛伏期的特例。網友認為，這病毒要成精了，潛伏時間愈來愈長，難道是病毒一直在變異，那以後不得隔離一個月才行？

據《人民日報》官方微博報導，神農架林區21日新增一例新冠肺炎確診病例。患者姜姓男子是神農架人，現年70歲。1月24日乘私家車從湖北省鄂州市華容區返回神農架松柏鎮。2月19日晚出現發熱(體溫37.5℃)伴乏力等症狀，2月20日到林區人民醫院就診，後經採集咽拭子開展新冠肺炎病毒核糖核酸檢測，結果呈陽性。

患者自述患有高血壓、腦梗等基礎性疾病，曾有2次手術史，返回後一直服藥治療。根據流行病學調查表明，該患者在鄂州的妹妹於1月25日發病，2月2日在鄂州市確診為新冠肺炎病例。姜某某一家人在鄂州期間，與其妹妹同吃同住3天。1月24日與子女一起返回神農架林區後，未同其他人員密切接觸。同車家屬4人目前身體均無異常，核糖核酸檢測呈陰性，已接受隔離醫學觀察。

負責治療的專家認為，該患者從鄂州返回至2月19日發病，長達27天時間，屬於較長潛伏期的典型病例。近期也有媒體曾報導過有長達38天超長潛伏期的類似新冠肺炎病例。

有網友表示，「這病毒成精了，潛伏期27天，那以後居家隔離得一個月才行」「這個病毒真沒準以後就長期存在了，和流感病毒似的」「為什麼病毒潛伏期記錄一直在被刷新，難道病毒在變異升級？」

(中時電子報)