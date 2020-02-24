武漢疫情防控指揮部今天朝令夕改，上午解除了外地人員限制出境，但不到半天就廢除命令。大陸網上為此事議論紛紛，各種陰謀論、循私論、特權論的猜疑全部出爐。大陸知名網紅、《環球時報》總編輯胡錫進也與網民相同，感到一頭霧水，他在微博上直言，對武漢在這麼重大的事情上朝令夕改，「不太相信、也不舒服」。

在微博上擁有21955960名粉絲的胡錫進說，武漢疫情防控指揮部發出新通告，宣佈之前該指揮部發佈的第17號通告，也就是允許部分人員離(武)漢的通告無效。17號通告是今天上午發出，剛幾個小時就被廢了。新通告說，該通告是下屬交通防控組「未經指揮部研究和主要領導同志同意」發佈的。

胡錫進說，「有一個疑問：交通組的膽子這麼大？他們就敢擅自使用疫情防控指揮部的名義發通告？希望誰的責任誰來擔，實事求是最好。當然如果情況就是這樣，防控指揮部的內部管理可是要大大加強了。」

他強調，重要的是，對武漢防控指揮部新通告中的解釋，「公眾除了不太相信，還會覺得有些不舒服。」

胡錫進說，「其實沒有什麼事情大得不得了，全國還有比這次疫情本身更大的事情嗎？而且武漢抗災事急，忙中出點亂子也在所難免。只要坦誠溝通，大多數時候人們是理解的。取信於公眾，這或許最重要。當然了，老胡的疑問可能就是搞錯了，這件事本身很簡單，是老胡想複雜了。但問題是，忍不住像老胡這樣想的人太多了，武漢指揮部新通告不足以打消人們的這種疑問。」

也網民在微博上回應稱，「如此重大政策，在中央最高層剛強調要做好湖北特別是武漢防控工作之下，就有人自行其是。更多人疑問，真的是下設組自作主張嗎？指揮部有沒分管領導要擔責？如果真的未經指揮部研究，也沒報主要領導，這是非常嚴重的紀律事故，武漢官場整頓，任重道遠！在17號發佈後，多少人已離開武漢，各個渠道多少？」「我剛看到通告就想這內部發文領導不用簽字嗎？」「恕我直言：此次抗疫詭異的地方太多了」

(中時電子報)