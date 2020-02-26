新冠病毒在韓肆虐，其中南韓三大城市之一大邱成為重災區，大邱的「新天地教會」教徒更在累計至26日的確診12161病例中，佔了將近半成，讓該教會被韓疾管中心視為可能病發起源。然而據《南華早報》報導指出，新天地教會曾於2019年12月在大陸新冠肺炎爆發核心武漢市舉行集會，當時參加的200名信徒只聽到「不明疾病」的傳聞，並未當一回事。

大邱的「新天地教會」占全南韓確診新冠肺炎病例人數將近一半，外媒也指出在新天地交會曾在大陸疫情重災區武漢舉行聚會，直到去年12月才暫停。

報導指出，這群在武漢的新天地教會信徒在去年12月有傳聞「不明疫情」時仍留在當地，直到當地確定有新冠病毒後才停止聚會。一名28歲的幼稚園老師透露，去年11月時就有聽到有個病毒在當地蔓延，但沒有人認真看待，「當我們得知新冠病毒的12月時我在武漢，教會立即暫停所有聚會」。她表示，新天地教會在暫停聚會後，仍持續在線上講道，但大部分的教徒已返鄉並準備1月底的農曆新年。

不過這名幼兒園老師也有信心地表示，近期疫情在南韓爆發，與在武漢市的新天地教徒無關。她表示，「我不認為病毒是從我們來的，因為我們在武漢的弟兄姊妹都沒有遭感染，我不知道在其他地方的成員如何，但至少我們這裡是乾淨的，沒有人傳出染病」、「有許多大陸人到訪韓國，要將我們視為在南韓的病毒起源，實在是不公平」。

報導也指出，一名大邱的教徒傳出曾在1月時到訪大陸，南韓衛生官員正調查大邱市的群聚傳染是否與新天地教一場長達3天葬禮有關，當時教主的哥哥離世，多名信徒出席這場葬禮。新天地教會目前在大陸約有2萬名信徒，其中大部份人住在北京、上海、瀋陽、長春等大陸主要城市。

(中時電子報)