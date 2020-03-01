子瑜同步捐款韓國和大陸。(圖／翻攝自暖流計畫微博)

南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜人美心善，平時就熱衷做公益的她，近日因新冠肺炎疫情蔓延，她也特地捐出5千萬韓元(約125萬台幣)，幫助韓國抗疫，暖舉引起南韓網友大讚她是天使，未料，卻讓大陸網友不滿，認為她「只捐韓不捐陸」，還登上微博熱搜，更再度扯出台獨爭議，但不到1天真相大反轉，酸民也道歉了。

子瑜所屬公司JYP娛樂捐出5億韓元，子瑜也跟進捐出5千萬韓元，幫助韓國度過難關，讓南韓網友大讚「台灣No.1」，但此舉卻惹怒大陸網友，不滿她在大陸疫情更為嚴重時也沒捐款，並再次扯出她過往台獨爭議，但也有人緩頰，認為「她在韓國工作、生活，捐韓國也沒錯啊，不必黑」，雙方吵成一片，還因此登上熱搜。

未料，暖流計畫微博在昨晚PO出感謝文，表示周子瑜捐出30萬人民幣（約130萬元台幣），幫助採購醫用防護面罩，等於她兩邊都有捐款，只是時間差而已，對此，大陸酸民態度立刻大轉，除了道歉認錯，也改口稱讚她的暖舉，「我刪除了之前罵人的評論」、「罵人的都出來道歉」。

(中時電子報)