新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷在全球蔓延，目前全球累計確診數迄今（6日）已達10萬，造成至少3400人死亡。許多人開始心生恐懼，害怕曝陸在疫區，成為下一個倒下的人。一項涉及10個國家或地區的民意調查指出，印尼人最害怕疫情，其次是馬來西亞、菲律賓及香港；相反的是，美國及英國人對疫情很樂觀。

根據《東網》報導，民調機構「YouGov」在2月28日至3月1日期間，訪問了大陸、香港、台灣、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國、新加坡、美國、英國合計2.1萬人，詢問對新冠肺炎疫情的看法。

其中89%的香港人表示會加強個人衞生習慣，如：勤洗手；更有90%的人表示會「戴口罩」。與此同時，民調公司也對受訪者做「是否對疫情感到非常害怕」調查。其中「非常害怕」比例達27%；「有點害怕」的比例則為40%。

發布民調報告的史密斯（Matthew Smith）表示，大多數亞洲國家的人目前都避免前往人多的場域，但在英國受訪民眾中，只有14%的人會想這樣做；相比之下，大陸及香港分別有85%及83%的受訪者認為，現階段應避免到人多的地方。

以下是受訪國家及地區民眾對疫情的害怕程度（非常害怕／有點害怕的比例）：

1. 印尼：47%／34%

2. 馬來西亞：44%／36%

3. 菲律賓：36%／36%

4. 香港：27%／40%

5. 泰國：26%／45%

6. 大陸：26%／42%

7. 台灣：20%／40%

8. 新加坡：15%／38%

9. 美國：8%／25%

10. 英國：5%／19%

(中時電子報)