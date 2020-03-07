鑽石公主號郵輪的台籍旅客今解除隔離，同船魔術師陳日昇分享，近1個月的隔離生活結束，真得很開心，現在最想做的就是和家人聚餐，並呼籲大家，防疫大家一起努力。

鑽石公主號爆出疫情後，台灣政府採包機方式，將船上19名台籍旅客接回台灣，送至集中檢疫所再隔離14天，經過約1個月的隔離時間，昨指揮中心宣布，19名旅客三採陰，今晨將解除隔離，終於可以回家。

根據《中央社》報導，同船遭隔離的魔術師陳日昇接受電話訪問時說，很開心將近1個月的隔離生活可以結束了，很感謝隔離期間防疫人員細心、貼心的照顧，並提到檢疫所的環境、餐食很不錯，並大力讚賞政府此次的防疫工作做得很好，值得被鼓勵。

此外，該陳日昇也表示，隔離期間很少與人接觸，只能透過電話來聯繫，因此離開檢疫所後，最想做的事是「與家人聚餐」，並呼籲大家，疫情仍持續蔓延中，希望每個人都可以一起努力防疫。

衛福部長陳時中（中）6日也抵達檢疫所關心。（郭吉銓攝）

昨晚也有許多家屬到現場接送解除隔離的人，而指揮中心指揮官陳時中昨晚也赴現場關心，大家都很高興，感謝防疫人員的全力協助，也開心所有的人都有受到很好的照顧。

(中時電子報)