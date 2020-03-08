新冠肺炎疫情人心惶惶，搶購口罩、酒精彷彿成為台灣人的全民運動。台灣採取實名制，與健保特約藥局配合販售。不過這也讓藥師的工作量倍增，雖然民眾事先可在口罩地圖查詢，然而卻面臨困難，排隊人潮眾多，不少藥局會在現場發號碼牌，造成查詢時仍有存量，但其實是保留給拿號碼牌民眾的狀況，也因此引來不少抱怨。有藥師透露，被謾罵到心累，決定不再發放號碼牌，「要麻煩你們從頭站到尾了」。

「藥局大小事」臉書粉專發文透露，指出口罩地圖無法反應實際狀況。其中有一間藥局表示，自2/6協助發放口罩以來，本著體恤年邁長輩及事務繁忙的民眾，皆採取發放號碼牌制。已領號碼牌的民眾，可以視狀況選擇留在現場排隊立即領取，或是等到離峰時段再過來憑號碼牌領取。

該藥局自認此法是對長輩及事務繁忙之民眾最友善的方式，然而，自從本週四，每人口罩可領取3片以來，卻遇到不少拿著手機看著口罩地圖的消費者上藥局質疑，「不顧發放規則、也無視店內排隊人龍」，只認定口罩地圖上顯示有存量。更甚者還會質疑「號碼牌是否發足量質疑不公」，即使藥局解釋了已經發放號碼牌，這些人仍繼續懷疑是否發足量。

面對這種現象，藥局表示「藥師被質疑謾罵到心累」，因此該藥局決定，自下周一(3/9)開始，每日早上九點排隊發放口罩，不發放號碼牌，「各位長輩不好意思，要麻煩你們從頭站到尾了～各位事務繁忙的朋友，要麻煩你們放下手邊的工作，來等待了」。

PO文一出後，也有許多表示自己是藥師的網友留言， 「我也是最近被投訴，口罩地圖困擾真的很多」、「早就不發號碼牌了」、「就算沒發號碼牌，開門一小時就賣光了，還是會有人質疑我們不可能這麼快賣完」、「這樣實名制2.0感覺更恐怖了...什麼網路預約」。

(中時電子報)