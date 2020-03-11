第二批武漢包機今天抵台，談到這次雙方的溝通障礙，指揮官陳時中坦言，雙方專業對話很少。

陳時中表示，談的地方相關官員，專業對話相對少，不過那裡運作層級和方式都是屬於相關辦理的行政單位人員多，他舉一個認知的差距，最後第二批時，也希望能戴面罩，但一開始中方覺得但口罩就可以，但我們覺得這樣防疫，恐怕不夠，跟大家報告認知不同，中方認為他們檢驗都做完，已經是陰性，也強調有發燒就不讓登機，這次也做得很確實，溫度標準還稍嫌低了點。這些人認定已經是安全的，不需要做特別的防護才對。

但陳時中表示，台灣的認知是，聽過很多案例報告，看過很多陰陰陽陽變化者，很難明確，不是說檢驗不準，只是大家看到病毒特性，檢驗上有很多變化在，我方認為，要共同搭飛機，飛機內的安全很重要，能做到的盡量做，寧可多做一些也不要少一點產生不必要遺憾的事，對岸會認為認知不同。

「我們沒有不信任專業，只是看到病毒變化」，我們再來比較先前幾個情況，在整個寶瓶星號的時候，篩檢了旅遊史的，有症狀的分兩批，總共放了兩千多個人，整個公衛二月八號到現在，潛伏期已經過了，證明我們這樣對了，證明我們的研判。

還有鑽石公主號，有個案在日本雙採陰性，有的是確診治療好的，第一批雙彩音，後來兩菜沆，出檢疫所前有一採，總共五彩才放心讓他走，這次回來還是要做雙慘剪陰性，能做到的時候，能讓他盡量安全，尤其這裡面回來的人數不算少，三百六十一人，沒有差錯，大家認為很多東西可能不必要，有問題才回想起來如果多做一些就好了，不希望是後才想說多做一些就好了。

陳時中強調，事先可以做的就先做，做不到的也沒辦法，可以測的可以房的，就先做好，這是認知的不同，就會產生做法的不同。專業對話稍嫌少了點，會產生隔閡也說不定。

(中時 )