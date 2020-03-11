撐不住了！曾接待過50多國觀光客、以懷舊風聞名的「香蕉新樂園」，因不堪這波新冠肺炎疫情的衝擊、造成嚴重虧損，宣布將於5月10日母親節過後正式停業！消息傳出後，網路一片嘆息與不捨聲，近日大批民眾包遊覽車專程前來朝聖，還有老客人回來懷舊一番，整個餐廳高朋滿座，業績較周末假日還要火爆！

不過，台灣懷舊企業公司-「香蕉新樂園」創辦人吳傳治苦笑地說，即使這兩天生意這麼好，但停業已經決定、絕不回頭。

吳傳治表示，新冠肺炎疫情只是壓倒駱駝的最後一根稻草，其實，自從2017年實施一例一休以來，餐飲服務業的人事成本暴增，經營日益辛苦。以香蕉新樂園為例，近3年來，每年平均虧損100多萬元；但自從爆發肺炎疫情以來，2月單月就虧損120多萬元。

吳傳治說，「香蕉新樂園」最興盛時期，單月曾創下600多萬元的業績紀錄！30年來經歷了SARS肆虐、金融海嘯的波及，以及近幾年一例一休政策的衝擊，種種磨難都挺過來了，但這次遭逢肺炎疫情的慘烈浩劫，中大型旅遊餐飲業都承受著龐大的資金壓力，由於看不到這波疫情的盡頭，只好沉痛地提前終止租賃合約、宣布5月10日正式熄燈。

投入餐飲服務業超過30年的吳傳治，可說是台灣懷舊餐廳的創始者，「香蕉新樂園」餐廳裡陳列了各種懷舊文物與台中市級以上文物，一開就是30年，與國內70多家旅行社合作，招待過50多國觀光客、從中央到地方官員、邦交國總統與使節，可說見證了台中餐飲業的發展史。

吳傳治難過地說，自從實施一例一休政策以來，加上大環境不佳，台中市公益路、健行路、草悟道周邊三大商圈，預估收攤或換手經營的餐廳，至少超過150家以上，餐飲業界都叫苦連天。這次再度受到全球性疫情衝擊，怕有越來越多餐飲業者會撐不下去。

(工商 )