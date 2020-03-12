川普：暫停所有歐美往返旅行30天 09:142020/03/12 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普於美東時間11日晚間9點時表示，從13日凌晨起30天內，美國將暫停所有歐美之間所有往返旅行，除了英國之外自歐洲旅行的非美公民暫停入境。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普於美東時間11日晚間9點時表示，從13日凌晨起30天內，美國將暫停所有歐美之間所有往返旅行，除了英國之外自歐洲旅行的非美公民暫停入境。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #COVID-19 #美國 #川普 #歐洲 #美國公民 #30天 #入境 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普大嘴勝病毒 至尊公主號下不了船 04:102020/03/08 國際大事 諾獎得主：川普將病毒政治化 比病毒更可怕 09:302020/03/08 兩岸 現代版羅馬暴君！黑天鵝又作亂 川普推文徹底引爆怒火 16:402020/03/09 財經 川普離病毒多近？美媒：密切接觸者剛與他握過手 20:532020/03/09 兩岸 傳與確診者同場！記者追問「是否接受檢測」…川普直接轉頭走人 23:182020/03/10 國際 新冠肺炎襲向美國－總統頻開砲 官員無奈 04:102020/03/11 全球財經 府會多人居家隔離 白宮剉咧等 04:102020/03/11 國際大事 因應新冠疫情 國壽取消10張住院險30天等待期 17:042020/03/11 財經 川普抗疫救市 主推免徵薪資所得稅 04:102020/03/12 全球財經 美疫情惡化 路透：川普可能宣布國家級災難 07:292020/03/12 國際 國際熱門新聞 川普：暫停所有歐美往返旅行30天 - 國際 美疫情惡化 路透：川普可能宣布國家級災難 - 國際 義大利累計死亡827人 總理：關閉全國商店 - 國際 美國累計1162例 華府宣布緊急狀態 - 國際 高齡新冠病患被放生等死 義大利醫生崩潰了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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