大鵬灣國家風景區管理處舉辦植樹節種樹活動，今年預計種植8200株樹木，進行區內綠化。（潘建志攝）

大鵬灣國家風景區原本是一片漁塭、蚵田，經過十多年的綠化有成，目前已形成完整的溼地生態區。鵬管處今年預計共要栽種8200株植物，讓園區內更加綠樹成蔭，同時委託業者，在紅樹林復育溼地公園推出獨木舟深度體驗活動，一窺紅樹林生態。

鵬管處2009年開始進行人工溼地復育，共6處面積約50公頃，除了南部較多的紅樹林樹種海茄冬外，也種植水筆仔、欖梨、五梨筊等中北部常見的樹種，都是台灣具代表性的紅樹科植物。經過10年後，林木繁茂已形成完整的紅樹林生態系。

處方每年也都會針對園區進行綠化，像環灣道路自行車道上及其他景點，陸續種植棋盤腳、中東海棗、蒲葵等濱海植物，除了能美化道路環境，也有成蔭效果。今年針對「濱灣公園」強化綠化，除了停車場改善工程將完工外，各個碼頭也將陸續啟用。

3月12日植樹節，鵬管處邀集轄內機關團體齊聚濱灣公園種植樹木，希望未來公園內能綠樹成林；今年預計在園區內種植椰子、瓊崖海棠等1200株喬木及7000株灌木，打造園區南洋及溼地風情。

為了讓遊客深入體驗紅樹林之美，鵬管處委託業者，在鵬灣跨海大橋下旁側2.5公頃的紅樹林復育溼地公園，推出獨木舟深度體驗活動，遊客可在導覽人員帶領下深入紅樹林中，在樹林水道間體驗難得的紅樹林生態。

體驗水道繞行長度約500公尺，沿途可見到五梨筊支柱根與海茄苳氣生根盤根錯節，泥灘地上招潮蟹和彈塗魚藏身其間，非常有趣。行程約1至1個半小時，2人以上成行，最多30人，大人500元、兒童300元，可電洽0956-132-232。

(中時 )