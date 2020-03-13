美參議院2名議員週四（3月12日）提出議案，要求禁止美國聯邦雇員在政府配發的手機上安裝中國大陸社群媒體應用軟體TikTok（抖音國際版）。

《美國之音》報導，美參議員喬什．霍利（Josh Hawley）和里克．斯考特（Rick Scott）提出這項議案的原因是，在美國越來越多的人擔心TikTok收集美國使用者資訊並與中國大陸政府分享，可能會損害美國的國家安全。

報導指出，美國務院和國土安全部等政府機構在此之前已禁止雇員使用此一熱門的短視頻應用軟體。

霍利參議員在防止中共利用高科技竊取美國情報方面，與美國大型科技公司的立場有不少分，。此一法案是他約束科技公司的最新作為。

路透引用霍利的話說，TikTok公司董事會裡有中共黨員，大陸法律也要求企業與政府分享使用者資料。他說：「正如許多聯邦機構已經看到的那樣，TikTok是美國面臨的一個重大安全風險，我們政府設備不應該有它的位置。」

報導指出，TikTok應用軟體在美國青少年當中很受歡迎。該公司去年公佈的資料顯示，在美國每月擁有2650萬個活動用戶，其中約60%年齡在16至24歲。

去年11月，美國政府對大陸字節跳動公司收購美國社群媒體應用開發公司Musical.ly的交易進行了國家安全審查。這項收購交易金額為10億美元。

不過，TikTok公司表示，美國使用者資料都儲存在美國境內，大陸政府對這些資料沒有司法管轄權。該公司發言人上周對路透表示，霍利員的擔心缺乏根據，該公司將擴大與美國議員們的溝通。

(中時電子報)