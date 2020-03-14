中央流行疫情指揮中心14日召開記者會說明疫情。(中時電子報臉書直播)

指揮中心表示，今我國再新增三例，分別是30多歲荷蘭籍男性為副機師、北部30多歲本國籍男性、北部30多歲本國籍男性，均有歐洲活動史，研判為境外移入。截至目前，國內共累計53名確診案例。

陳時中表示，近來新冠肺炎疫情升溫，因此自3月17日起，歐洲申根國家，德國、法國、瑞士、希臘等27國，以及英國、愛爾蘭和杜拜，旅遊警示通通升到第三級，避免非必要旅遊，回來就是要居家檢疫。

陳時中說，依據WHO宣布全球疫情升級，而美國的疫情也慢慢升溫，目前有49州出現案例，因此將美國這三州（紐約州/加州/喬治亞州）升至二級。此外，其他所有疫區升至一級。

台灣防疫成績引發外界讚賞，日本就有網友將指揮中心成員喻為「防疫五月天」。指揮中心指揮官陳時中表示，公衛專家、防疫人員的貢獻都大，每個螺絲都很重要，需要社會中所有力量，大家一起努力。至於白宮提案任WHO秘書長一事，陳時中回應，不過是博君一笑罷了。

外國留學生買不到口罩，是否能發給辦事處給國外學生購買。陳時中說，在歐美買口罩都有困難，但我們也再研討這件事情。但目前會先做，過去未要求觀光客戴口罩，但現在自主健康管理，最好出入公共場合可戴口罩，因此想在入境的處看要怎麼賣口罩，國外部分也在討論方案。

至於澳門能否放寬，陳時中說，當初說要觀察14天，而目前還沒到。

張上淳說，解隔離標準，間隔24小時，二採陰性即可，現在改成三採陰性。

英國「佛系防疫」的看法，陳時中說，這是他們國家所做的選擇，但目前台灣沒到這樣的情況，所以不會做這個選擇。

針對英國聲稱要將60%的人口染疫，陳時中回應，台灣不會這樣做，在選擇這樣的方式，是在醫療體系無法承擔才會這樣做，而台灣的醫療不堪復合距離還很遠。

檢驗能量目前是3000多，但這是在正常運作之下(還有其他檢驗)但若未來疫情嚴重，會讓比較不急的檢驗稍微等一下，不過現在也有在想辦法看要如何改變。

陳時中表示，故意出國回來領取1萬4，在旅遊疫情提升之後，有這樣做的人，這些行為很不恰當。目前正在研議要如何處理。

陳時中表示，藥師的案件，會去調查，若是對藥師施暴，會給予嚴厲的處分。

案53會調查活動史，發病後和前(往回查14天)，但就目前狀況來看，陳時中表示，相信是在境外移入的案子。

有症狀、旅遊史在專業考慮會採檢，但仍擔心有漏網之魚，現在14天前所有入境資料、健保資料比對。

(中時電子報)