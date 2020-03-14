新冠肺炎疫情延燒，不僅亞洲國家，連歐洲各國也陸續淪陷，義大利確診數不斷攀升。家醫科醫生陳欣湄分析說，義大利疫情失控有3大原因：平均年齡層偏高、大爆發下醫療資源變差、統計誤差。

陳欣湄在政論節目《年代向錢看》中分析說，義大利幾乎已經到達所有的高峰，包括死亡率大概在6.7%，已經高於6.5%。為何會如此？原因有三，第一.是年齡層，義大利平均年齡層偏高，他們的平均年齡是48.7歲，美國平均年齡是38點多歲，台灣的平均年齡則為33歲，義大利平均年齡層確實有比較老化。而這次病毒剛好對這些年長者比較不利，所以年齡層是一個可能的原因。

第二.比較武漢、湖北或是非主要疫區地方的死亡率，以及這些主要疫區的死亡率，主要疫區的死亡率都會大幅度上升，其實這是個警惕。也就是說，這地方的醫療上可能沒辦法支持現在的大爆發，相對下醫療資源變差，死亡率就會上升。包括現在義大利在做分流、分年齡層，老的人可能要被排在比較後面，相對下預計未來死亡率會更高。但反過來台灣現在就守得很好。

第三.是統計誤差，像台灣現在的做法是用回溯的去追，還有懷疑的人也去追，義大利己經沒辦法了，因為他們是有症狀、而且是嚴重症狀，才有辦法對應去做檢查。這就像是個小數學，分子是死亡率、分母是診斷率，就是診斷的人數；死亡率上升就是實際的死亡率上升，但是假設診斷的分母是很小的，相對下死亡率看起來也會上升，所從很多數字來看，義大利的死亡率是一個警惕及警戒，但不代表台灣需要跟著那麼恐慌。

(中時電子報)