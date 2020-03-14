韓家軍大將國民黨高雄市議員邱于軒顧不得自己生病，忍不住跳出來說話，要求黨中央該「微調」了 (圖／翻攝自邱于軒臉書)

新冠肺炎疫情擴散，近日燒到寵物身上，也讓飼主擔心不已。但國民黨不分區立委張育美昨天(13日)質詢時卻讓議題失焦，全場不斷介紹自己愛犬LULU的故事，甚至還隔空嬌喊「親親」，不僅全場傻眼，台上備詢的農委會官員也不知所措。看到這一幕的韓家軍大將、高雄市議員邱于軒也顧不得自己還在養病，跳出來喊話黨中央「該微調了」。

邱于軒在臉書以《國民黨的防疫之道？》為題PO文，她顧不得自己還在治療聲帶、休養生息中也要忍不住發文，因為實在看不下去。邱表示，國民黨還未從總統敗選陰影中走出，還有罷韓風暴也是進行式，一時難以重拾民心，卻又看到立院前輩的表現有如防疫破口，讓基層大失所望。

邱于軒說，民進黨擅長網軍操作，但若是沒有這些「宿主」，病毒又如何能擴散？她呼籲黨中央該儘快出手「微調」，別讓這些不分區立委變成民進黨的提款機。

國民黨不分區排名第11的張育美昨天質詢農委會時，狂秀自己愛犬「LULU」照片，還說起了LULU的故事，甚至對著照片嬌喊「親親」，而當助理跳到下一張簡報時，竟還被張育美洗臉：「等一下，回到上一張，不要跳那麼快，我要說說LULU的故事」，讓全議會的人都傻眼，台上備詢的農委會官員也愣住，只能尷尬的回「是、是、好」。

(中時電子報)