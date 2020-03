據大陸海外網引述BBC15日快訊報導,英國衛生大臣確認,計劃在未來幾周內採取行動,隔離70歲以上的老人,保護他們免受冠狀病毒感染。

英國政府周四(12日)於內閣緊急會議中宣佈新的防疫措施,出現輕微感冒、發燒和持續咳嗽症狀者鼓勵在家自主隔離7天,將醫療量能留給重症者, 但關閉校園及取消大型集會活動卻不在目前的防疫措施之中。

英國官方也表示,目前不會宣布停課,也不禁止大型集會,並呼籲70歲以上老人減少外出,降低受感染率,且要勤洗手。

此外,旅英親子作家QQmei日前也分享英相強森在記者會的一席話「Many more families will lose their loved ones before their time.」講好聽點是「更多家庭可能會失去他們的摯愛」,講白話點就是「要有心理準備會死更多人」,讓人瞠目結舌。

(中時電子報)