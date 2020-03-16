新冠肺炎疫情從中國爆發後擴散迅速，但鄰近的澳門卻已經連續39天無新增確診案例，但這個神話在今天（16日）破功了，據最新消息指出，澳門今天出現一起境外移入的確診案例，為一名韓籍女子。

綜合港媒報導，澳門今天新增一起境外移入確診案例，患者是一名26歲韓國籍女子，1月30日隨男友離開澳門搭機飛往葡萄牙波爾圖，探親結束後，本月13日搭乘EK380航班經杜拜到香港，座位為31J，最後從香港經過港珠澳大橋返回澳門。

韓籍女子抵達澳門後，14日出現輕微咳嗽症狀，隔天下午因為有些發燒前往仁伯爵綜合醫院看診，經過核酸檢測確診為新冠肺炎，目前已被送往隔離病房治療，至於她的葡籍男友已被視為密切接觸者，衛生局希望與這對情侶搭乘同班機的旅客主動聯繫。

澳門自上月4日出現第10例新冠肺炎確診，期間一度39日沒有任何病例新增，而且這10名患者也都已經痊癒出院，不少人都稱讚當局防疫功夫做得非常漂亮。

澳門政府已做好長期抗戰的準備，自17日凌晨0時起，亞洲以外的全球29個國家等新冠病毒感染高發區，包括美國、加拿大、巴西、澳洲、新西蘭、埃及以及23個歐洲國家：葡萄牙、英國、俄羅斯等，抵達澳門前14天曾造訪這些地方的人，入境後要到指定地點接受14天醫學觀察。

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(中時電子報)