高雄「罷韓行動」目前第二階段連署進入送審階段，若通過就將進入第三階段投票，發起罷韓的側翼團體WECARE更多次呼籲市長韓國瑜請辭下台。而從中暗中助力的民進黨立委趙天麟，也終於在此刻跳出來呼籲，「罷韓投票，民進黨要站第一線！」。

據港媒《中評社》報導，民進黨五月將舉行地方黨部主委改選，趙天麟除表態參選高雄主委，更因為罷韓後續可能補選市長的重責大任。他認為，第三階段投票，「必須要有政黨協助，動能、費用都不是公民團體可以承受，民進黨應該要站到第一線」。

他指出，民進黨地方黨公職選舉與罷韓投票「時間差不多」，他主張所有民進黨公職，「要站在第一線協助罷韓團體」。

對於行政院副院長陳其邁「是否可能續參與補選？」趙說，「依現況沒辦法做完整說明，這部分權責在黨中央。但是慣例應該會找最大公約數，他也推估，可能是以徵召方式來進行。趙天麟強調，「補選相對單純，現在火力就是要放在罷韓」。

(中時電子報)