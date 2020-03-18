有網友在PTT八卦版詢問，陳時中點名的3例子中哪個最可怕 (圖／翻攝自PTT)

網友紛紛表示案100本人與家人都沒有出國史最恐怖，因為根本追不到來源 (圖／翻攝自PTT)

新冠肺炎疫情擴散，台灣今天一天確診數大幅增加23例，目前總計已達100例。疫情指揮中心指揮官陳時中就點名83、94與100例3例最讓人擔心，引起網友熱烈討論，不少網友表示，100例的20多歲女性是最可怕的。

網友在PTT八卦版討論，直問陳時中所點名的3個案例中哪個最可怕？原PO表示A：83例的法國男在台灣趴趴走4天確診，危險地方在於浪漫法國人所到之處應該都相當特別，只希望長得不帥；B：94例的台灣女則是在峇里島中獎後回台灣繼續玩，危險處在於中間住過旅店；C：100例台灣女則是突然中獎，危險地方則是沒有旅遊史，就連家人也都沒出遊，不知道到底怎麼感染的。

底下鄉民也紛紛留言，直說100例最恐怖：「絕對是C」、「C連怎麼中的都不知道，絕對最可怕」、「當然是C，根本無法追蹤來源」、「C，根本代表社區感染了」、「C一切未知最可怕」、「C真的怕爆」，也有人認為83例法國男也不容小覷，「如果他是夜店咖，會死一堆」、「A，不知道他到底玩了什麼」。

(中時電子報)