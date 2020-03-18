美國約翰．霍普金斯大學(Johns Hopkins University)發布的全球新冠病毒疫情統計數字指出，截至美東時間18，7時(台北時間18日19時)為止，全球新冠肺炎確診病例已突破20萬例大關，達到201436例。

綜合美國媒體報導，約翰．霍普金斯大學公布的全球新冠病毒疫情統計還指出，新冠病毒在這次全球大流行的疫情中，已造成8006人死亡，但也有82032名感染者已然治癒出院。

報導說，目前新冠病毒確診病例最多的國家依序是中國大陸、意大利、伊朗、西班牙和德國。

近日在歐洲的情況特別嚴重，汽車和卡車塞爆了歐洲各國的邊境，車陣堵塞近30公里，這些駕駛人都是為了趕在邊境關閉之前趕回家裡，或是將從外地搶購來的生活物資運送回家屯積備用，以應付已然來臨的疫情災難與未知的前景。

目前世界各主要國家與小國都面臨幾乎同樣的問題：物資短缺、人心驚惶、疫情快速擴散，已有十餘國家宣布完全關閉國界，並嚴禁外國人入境。有些國家甚至將限令國內的外籍人士返回其母國， 例如菲律賓。兩名不願透露姓名美國官員對美聯社表示，川普政府正在考慮一項計劃，立即將所有非法越過美國南部邊界的人返回墨西哥，但此一計劃尚未最終確定。

(中時電子報)