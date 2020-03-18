一名自稱是案54當事人揚言提告洩漏自己個資的老師，卻慘遭網友公幹 (圖／翻攝自黑特台大4.0)

過一天後，有自稱案54友人跳出來控訴PO文者為有心人士刻意假扮抹黑 (圖／翻攝自黑特台大4.0)

新冠肺炎疫情持續延燒，歐洲跟北美如今更成為主戰場，台灣連日來也快速增加確診案例，且幾乎全都是趁著旅費便宜時出外遊玩返國者，引起民眾憤慨，其中案54的外商更遭爆料瞞著公司去日本玩，確診後也害慘公司，遭網友公幹。但一名自稱當事人PO文表示，自己個資被暴露，影響到生活，詢問自己是否該提告，引發熱議。

一名自稱是案54當事人的網友前天(16日)在臉書《黑特台大4.0》PO文，表示「我是那個外商確診的案例，XXX老師公佈我的部分個資，已經開始影響我的生活，我是否該舉發提告」。

文章一出隨即遭網友公幹：「我支持提告，我是說你的同事跟路人對你提告」、「支持！我想看你本尊」、「不乖乖躲家裡還要出來討打嗎XD」、「等著法院認證」、「自己把臉伸出來給人打，這輩子還沒看過這種要求」、「如果你不介意在鏡頭面前曝光的話」。

不過隨後管理員表示，有案54朋友PO文指出，此篇文章是有心人士假冒，惡意抹黑之舉。自稱案54友人也在同個社團PO文反擊，表示案54本人根本沒要提告，痛批冒名者落井下石，表示當事人已經紅翻天，幹嘛揚言告人還要透過匿名平台發文，還自稱是案54，有誰會幹這種智障又脫褲子放屁的事？

該名自稱案54友人繼續說，要撻伐當事人出國合理性跟與公司溝通方式是大眾自由，但子虛烏有的抹黑太超過，他也批評某談話性節目「不要臉」，稱案54連3天去去夜店說「用X頭想想這個可能性有多低好嗎」。

根據指揮中心公告資料，案54為北部30多歲男子，曾於2月底至3月初至泰國與日本旅遊。訊息揭露後，遭疑似同事的網友在PTT PO文爆料說「他出國之前，同事一直叫他不要去、很危險，結果他硬要去，甚至瞞騙公司只是國內旅遊。結果確診搞到整間公司強迫關閉，因大家都要在家自主管理。」

(中時電子報)