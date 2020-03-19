今（19）中央疫情指揮中心記者會上再度宣布新增8名新冠肺炎確診病例，其中有7位是境外移入，1例本土案例，目前累積一共累積108位確診。由於近幾日新型冠狀病毒感染者不斷上升，台大公衛系院長詹長權表示，中央應該要宣布已進入社區傳播階段，不過指揮官陳時中認為，還沒有達到「這條件」，不能說是社區傳染。

陳時中表示，根據社區傳播的定義是「本土病例多於境外病例」。原本台灣可能接近達到社區傳染的要件，但近日境外移入案例暴增，讓台灣也暫時不會宣布社區傳播。

不過陳時中表示，儘管尚未宣布社區傳播，也不敢大意，還是要戰戰兢兢面對疫情，他在記者會上提到，未來2周是防疫關鍵，除了加強檢疫外，目前的醫療量能依照都還足夠支撐確診人數。

自從3月15日到19日，我國新冠肺炎確診數狂增45例，其中境外移入確診數為42例，境內本土感染有3例。

(中時電子報)