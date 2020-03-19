台灣疫情確診病例這兩天一口氣爆增破100，引發民眾的恐慌，怕被「封成」，各大買場擠滿掃貨的民眾，看到空蕩蕩的貨架，連蔡英文總統都跳出火線安撫民心，但是似乎沒有平息搶購的人潮憂心，前立委醫師林靜儀在臉書說，賣場人擠人，難道不怕群聚感染嗎？

她PO文說，台灣現在只是請大家減少沒有必要的群聚啊？結果大家跑去賣場群聚?她解釋，跑去賣場搶購然後結帳時跟所有人間隔小於一公尺排隊一小時你有比較安心嗎？

林靜儀臉書說，台灣電力和自來水都沒有因為疫情短缺，沒有因為疫情而停止種菜、沒有因為疫情而不長水果、沒有因為疫情而缺乏豬肉雞肉，泡麵廠也沒停工，白米之前還因為攝取量逐年下降讓人擔憂，啊現在大家到底在搶囤物資幹嘛？

防疫全民瘋搶購知名美式大賣場生鮮商品被恐慌民眾迅速搶購，業者來不及補貨。（程炳璋攝）

原PO寫到，防疫最難的邊境管理和後端治療，防疫人員和醫療人員都在做了。什麼疫苗啦藥品啦誰比較會怎樣或不會怎樣啦那些就交給專業。

防疫全民瘋搶購 前立委，林靜儀醫師：賣場人擠人不是群聚嗎？（取自林靜儀醫師臉書）

她建議目前民眾能做的事情就是：

● 多用肥皂洗手

● 出入公共場合戴口罩

● 避免聚會

● 不要出國

● 需要居家隔離檢疫的乖乖配合

(中時電子報)