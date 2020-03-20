中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中再次否認社區傳播，但不否認社區內存在潛在新冠肺炎感染者，自3月7日起，台灣共增加7件本土案例，其中有2例感染源不明，尚再釐清當中。

本週台灣新冠肺炎確診數增加了85例，其中包含6例本土案例，民眾擔憂的社區傳播是否成為現在進行式，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，大家可以對現狀做一個詮釋，而指揮中心對於這週增加的案例也非常緊張。

陳時中解釋，以今天的6例本土案例中，有3位有確切的感染源，1位的感染源可能是外國友人，另外2位的感染源還在持續調查中，從上週開始，台灣大多是境外移入個案，本土僅有7例，是零星的社區感染，未來也將會施行適當的管制，將境外移入與社區防線做好。

此外，陳時中不否認社區內存在尚未發現的感染案件，但陳時中說，在科學上，能找到確切的感染源當然是最好的狀況，但在潛伏期後沒有續發案件，也可以當作社區內沒有大量傳播的指標。

陳時中以先前院內感染的指標性個案案34北部60多歲女性及案24、27為例，表示案34從3月7日後就沒有再出現延伸個案，而案24、27也沒有引發後續社區問題，所以前一波算是守住了。

(中時 )