史上首次！川普宣布紐約州為疫情「重大災區」 10:002020/03/21 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對全美疫情最為嚴重的紐約州，川普宣布該州已成為「重大災區」，為美國歷史上總統第一次因公衛威脅發布「重大災區」。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對全美疫情最為嚴重的紐約州，川普宣布該州已成為「重大災區」，為美國歷史上總統第一次因公衛威脅發布「重大災區」。 (中時電子報) #災區 #川普 #紐約州 #重大 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫病戰 美中下一波交鋒 04:092020/03/17 論壇廣場 疫情控制才能止跌 陸股 正試圖安全降落 04:102020/03/17 投資理財 央行周四開閘 估降存準率 01:062020/03/17 財經焦點 50州全淪陷 川普「放大絕」擬推1兆美元振興計畫 14:172020/03/18 國際 疫情壓垮經濟！末日博士：衰退程度將超越金融危機 16:462020/03/18 財經 最亮眼政績崩壞！ 川普上任以來美股漲幅幾乎全吐回 00:032020/03/19 財經 世衛駁中國病毒 籲勿涉人種 04:092020/03/20 焦點新聞 疫戰和選戰 川普都輸不起 04:092020/03/20 論壇廣場 功夫肺炎？林書豪再轟川普排華 14:062020/03/20 體育 世衛讚陸0例 川普再罵中國病毒 04:092020/03/21 焦點新聞 國際熱門新聞 川普宣布紐約州為疫情「重大災區」 - 國際 全身著火、像吞玻璃！她曝新冠肺炎恐怖症狀 - 國際 全美5州下禁足令 康乃狄克、伊利諾與俄勒岡加入 - 國際 新冠肺炎》義大利確診4.7萬例！德國確診病例逾2萬 超越西班牙成世界第3 - 國際 紐約新冠疫情告急！醫護體系將崩潰 州長公開求救 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。